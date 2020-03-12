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В Канаде подтвердили готовность Ирана передать "черные ящики" сбитого самолета Украине

12 марта, 01:10

Елена Кузьмич

Канада и другие страны, чьи граждане погибли в этой катастрофе, будут оценивать степень сотрудничества Ирана с ними только по его действиям

Канада приветствует намерение Ирана передать Украине "черные ящики" украинского самолета, сбитого по ошибке иранскими военными в январе близ Тегерана. Об этом написал в Twitter глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада приветствует намерение Ирана передать черные ящики рейса PS752 Украине и, если это потребуется, Франции", — сообщил министр. Шампань подчеркнул, что Канада и другие страны, чьи граждане погибли в этой катастрофе, будут оценивать степень сотрудничества Ирана с ними только по его действиям.

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Ранее посол Украины в Канаде и представитель страны в ИКАО Андрей Шевченко сообщил, что власти Ирана согласились передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого лайнера.

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Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил 20 января, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но назвал это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Канада самолет Украина МАУ черные ящики

Источник: ТАСС

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