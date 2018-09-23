В Канаде после легализации марихуаны появилась "работа мечты"

Сегодня, 03:03

Обладателям необычной работы предстоит трудиться по 12 часов в месяц

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В канадском Торонто компания, специализирующая на продаже марихуаны, которая недавно была легализована в этой стране, открыла вакансию "ценителя" своего продукта. Описание должности появилось на официальном сайте фирмы AHLOT (A Higher Level Of Thought).

Так, соискатели будут обязаны на регулярной основе предоставлять компании отчет о различных сортах марихуаны, причем работодатель предупреждает будущих сотрудников, что недостаточно просто употреблять этот наркотик — нужно еще и отлично разбираться в этой индустрии.

Стоит добавить, что максимальное время нахождения на этой работе ограничено 12 часами в месяц, а оплата за час составит 50 долларов. Приглашения работу получат шесть знатоков каннабиса. Интересно, что многие канадские издания уже назвали эту вакансию "работой мечты".

Напомним, в американском штате Калифорния с 1 января 2018 года официально начались продажи марихуаны в оздоровительных целях

"Взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до одной унции (около 28 граммов) марихуаны", которую также разрешается "выращивать дома, до шести единиц этого растения без разрешения врача". При этом купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно.
работа, Канада, марихуана, вакансия
Источник:

"Сегодня"

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