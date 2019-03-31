В Канаде потерпел крушение небольшой самолет: ранен пилот
Пострадавшего на вертолете госпитализировали в больницу
В канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Пилот воздушного судна получил ранения, сообщают местные СМИ.
Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.
На данный момент информации о причинах крушения самолета нет.
Напомним, не так давно четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.
Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.
Мы также писали о жесткой посадке тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т авиакомпании Utair в России. В результате случившегося из шести человек на борту пятеро пострадали и один скончался.
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