В Канаде потерпел крушение небольшой самолет: ранен пилот

Пострадавшего на вертолете госпитализировали в больницу

Фото: Flickr

В Канаде потерпел крушение небольшой самолет: ранен пилот //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a5a/2ac/5c8a5a2accb8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a5a/2ac/5c8a5a2accb8a.jpg 2019-03-31T07:29:00+03:00 Другие страны Пострадавшего на вертолете госпитализировали в больницу

В канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Пилот воздушного судна получил ранения, сообщают местные СМИ.

Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.

На данный момент информации о причинах крушения самолета нет.

Напомним, не так давно четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.

Мы также писали о жесткой посадке тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т авиакомпании Utair в России. В результате случившегося из шести человек на борту пятеро пострадали и один скончался.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.