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В Канаде потерпел крушение самолет: есть погибший

5 мая, 07:33

Обломки Cessna 182 нашли в сотни километров от города Смитерс

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org.

В северо-западной части канадской провинции Британская Колумбия произошлаавиакатастрофа – упал небольшой самолет Cessna 182. Об этом сообщает CTV.

Уведомление аварийного передатчика о том, что самолет упал, объединенный спасательно-координационный центр получил в субботу. Обломки Cessna 182 были найдены примерно в 100 километрах к северо-востоку от города Смитерс. На данный момент известно об одной жертве крушения, но поиски продолжаются, ведь самолет мог перевозить до четырех пассажиров. Сколько человек находились на борту, выясняется.

Напомним, 3 мая в американском городе Джексонвилл (штат Флорида) самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Военно-морских сил Соединенных Штатов, и оказался в реке. На борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. По сведениям CNN, среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона. Представители базы заявили, что никто не погиб и не получил тяжелых травм. 


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Тег Канада, крушение, самолет, погибший

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