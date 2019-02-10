В Канаде пожарные более семи часов тушили пожар в доме: погибли три человека
Возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи
В канадском городе Лонгей произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего погибли три человека, еще 11 пострадали. Об этом сообщает телеканал CTV News.
По его данным, возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи. Жители были эвакуированы.
14 человек были доставлены в больницу, где трое из них – супружеская пара старше 40 лет и женщина старше 60 лет умерли.
Из-за сильного ветра пожарным понадобилось более 7 часов, чтобы потушить возгорание. Причина пожара не установлена.
Ранее в Новосибирской области России произошел мощный пожар в частном доме, расположенном в Краснозерском районе, в результате чего погибли пять человек, в том числе четверо детей. В то же время, пока неизвестно, были ли погибшие членами одной семьи.
Кроме того, в ночь на 5 февраля пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина. Позже стало известно, что подозреваемая не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет. Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.
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