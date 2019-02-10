Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Канаде пожарные более семи часов тушили пожар в доме: погибли три человека

Сегодня, 10:07

Возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи

Скриншот из видео
Скриншот из видео.
В Канаде пожарные более семи часов тушили пожар в доме: погибли три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fdb/546/5c5fdb5467b23.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fdb/546/5c5fdb5467b23.png Другие страны Возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи

В канадском городе Лонгей произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего погибли три человека, еще 11 пострадали. Об этом сообщает телеканал CTV News.

По его данным, возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи. Жители были эвакуированы.

14 человек были доставлены в больницу, где трое из них – супружеская пара старше 40 лет и женщина старше 60 лет умерли.

Из-за сильного ветра пожарным понадобилось более 7 часов, чтобы потушить возгорание. Причина пожара не установлена.

Ранее в Новосибирской области России произошел мощный пожар в частном доме, расположенном в Краснозерском районе, в результате чего погибли пять человек, в том числе четверо детей. В то же время, пока неизвестно, были ли погибшие членами одной семьи. 

Кроме того, в ночь на 5 февраля пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина. Позже стало известно, что подозреваемая не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет. Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Канада, пожар, жертвы

Вы сейчас просматриваете новость " В Канаде пожарные более семи часов тушили пожар в доме: погибли три человека". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожары атакуют Украину: ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают 5 человек

Сегодня, 06:40

Чаще всего возгорания возникают из-за халатности

В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы

Сегодня, 03:44

Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения

В центре Киева произошел масштабный пожар: горит офисное здание

Сегодня, 02:25

Пожару присвоили повышенный уровень сложности

В России во время пожара погибли пять человек, из них четверо – дети

Вчера, 23:59

Пожар вспыхнул в частном доме поселка в Новосибирской области

В Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус

Вчера, 20:15

В результате пожара обошлось без пострадавших

В Днепре вспыхнул пожар в общежитии: спасатели вытащили из огня девушку

Вчера, 10:21

Пострадавшую госпитализировали в больницу

Жуткий пожар в Днепропетровской области унес жизни троих человек

Вчера, 09:16

Пламя охватило 25 «квадратов» частного жилого дома

В Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя

Вчера, 02:38

20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Сегодня, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Сегодня, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Вчера, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 