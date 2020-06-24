В Канаде продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Канаде возросло за сутки на 326 — до 101 963. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 300 новых инфицированных. В общей сложности в Канаде зарегистрированы 8 454 летальных исхода. По данным Минздрава, свыше 90% умерших были в возрасте старше 60 лет.
11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных. Полностью вылечились свыше 64,7 тыс. человек.
Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (54 884) и Онтарио (33 853). Тестирование на коронавирус прошли более 2,4 млн человек.
28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией.
Тогда он заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массового заражения завершится в конце лета.
Сообщалось, что 190 тысяч канадцев вернут выплаченные из-за коронавируса пособия.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк