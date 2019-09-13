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В Канаде произошел курьез с букетом невесты

13 сентября, 03:13

Невеста, бросая букет, не рассчитала сил

В Канаде произошел курьез на свадьбе – бросая свадебный букет незамужним подругам, невеста случайно забросила его на люстру.

Зал взорвался от смеха, а девушка серьезно расстроилась. Ситуацию спасли организаторы свадьбы – дали ей запасной букет и со второй попытки невеста бросила его уже удачно.

Между тем, забавное видео оказалось в интернете, а пользователи в шутку посоветовали невесте податься в баскетбольную команду.

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Напомним, ранее мы писали о ролике с забавной реакцией собаки на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза. На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

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Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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Канада свадьба курьез невеста букет

Источник: Сегодня

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