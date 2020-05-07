В Канаде произошла перестрелка с полицией: есть погибшие

В Канаде, где ранее произошла страшная стрельба, мужчина погиб в ходе перестрелки с полицией, два человека были ранены.

Об этом сообщает CBC.

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме в канадской провинции Альберта.

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Кровавый инцидент произошел в городе Блэкфалдс, где полиция прибыла на вызов о стрельбе в жилом доме. Но мужчина открыл огонь по прибывшему на место инцидента патрулю, серьезно ранив при этом случайную прохожую.

Потом преступнику удалось покинуть место происшествия на автомобиле, но его остановили стражи порядка на ближайшем скоростном шоссе. Между ними завязалась перестрелка, в результате которой 27-летний нарушитель спокойствия был убит, один полицейский был ранен и госпитализирован.

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Идет расследование ситуации. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Канаде в ходе стрельбы погибло 23 человека.

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Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Уортман носил полицейскую форму. Преступник был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории.

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