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В Канаде произошла стрельба в церкви: есть погибший

Сегодня, 07:42

Полиция уже задержала стрелка

Фото: Twitter Adam Donnelly
Фото: Twitter Adam Donnelly.

В городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщают СМИ.

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа. 25-летний мужчина вошел в здание и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, а второго госпитализировали.

На данный момент полиция задержала стрелка, но его имя не раскрывается. По предварительной информации, копы не связывают преступление с религиозными мотивами.

Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен. 

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.


Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

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Тег Канада, церковь, стрельба, погибший, пострадавший

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Источник:

ТАСС

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