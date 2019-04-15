В Канаде произошла стрельба в церкви: есть погибший

Полиция уже задержала стрелка

Фото: Twitter Adam Donnelly.

В городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщают СМИ.

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа. 25-летний мужчина вошел в здание и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, а второго госпитализировали.

TWITTER— Jules Knox (@Jules_Knox) April 15, 2019

На данный момент полиция задержала стрелка, но его имя не раскрывается. По предварительной информации, копы не связывают преступление с религиозными мотивами.

TWITTER— Jules Knox (@Jules_Knox) April 14, 2019

Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.