В Канаде произошла стрельба в церкви: есть погибший
Полиция уже задержала стрелка
В городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщают СМИ.
Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа. 25-летний мужчина вошел в здание и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, а второго госпитализировали.
TWITTER— Jules Knox (@Jules_Knox) April 15, 2019
На данный момент полиция задержала стрелка, но его имя не раскрывается. По предварительной информации, копы не связывают преступление с религиозными мотивами.
TWITTER— Jules Knox (@Jules_Knox) April 14, 2019
Напомним, один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
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