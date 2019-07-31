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В Канаде хлор вылился в бассейн с детьми: есть пострадавшие

Сегодня, 10:24

Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы

/ Фото: Pixabay

В Канаде хлор вылился в бассейн с детьми: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Другие страны Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы

В результате утечки химического очистителя в одном из открытых общественных бассейнов города Гамильтон, вблизи Торонто, пострадали 14 детей. Об этом рассказали в местной полиции, передает Укринформ.

Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы. Большинство пострадавших получили помощь медиков на месте инцидента, но семеро детей было доставлены в лечебные учреждения в стабильном состоянии.

По словам врачей, пострадавшие жалуются на тошноту, головокружение и пониженный уровень внимания, что, вероятно, было обусловлено вдыханием паров хлора.

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По предварительной информации, неавторизованный выброс хлора спровоцировала техническая неисправность, но точную причину инцидента должна установить расследования. Сейчас уровень вредных испарений вокруг бассейна достиг нормы.

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Ранее мы писали, что Коминтерновский райсуд Харькова арестовал имущество харьковского аквапарка, в котором отравились дети. По предварительным данным следствия, дети могли отравиться парами хлора. Подробную информацию о причинах отравления определят после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. 

Ранее мы писали, что в Киеве усовершенствовали систему хранения опасного химиката.

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Канада бассейн хлор

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