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В Канаде рассказали, кто чаще всего стает жертвами коронавируса

31 июля, 06:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за последние сутки возросло на 329, до 115 799. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

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В стране зарегистрированы 8 929 летальных исходов, за последние 24 часа умерли 12 пациентов с коронавирусом. В Минздраве сообщили, что свыше 90% умерших – люди старше 60 лет. Полностью вылечились более 100,8 тысячи человек.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (59 131) и Онтарио (39 075). Тестирование на коронавирус прошли почти 4 млн человек.

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Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада жертвы маска коронавирус

Источник: ТАСС

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