В Канаде разбился самолет: есть погибшие (фото, видео)

Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения

Семь человек стали жертвами катастрофы небольшого самолетаPiper PA-32, разбившегося недалеко от канадского города Кингстон (провинция Онтарио – Ред.). Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта. Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения. По данным полиции, на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

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Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Торонто (провинция Онтарио) и на его борту могли находиться до шести человек.

Напомним, в июне в западной канадской провинции Альберта потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

Ранее мы также сообщали об аварии, которая случилась с самолетом лидера Либеральной партии Канады Джастином Трюдо, но не в небе, а на земле – в одном из аэропортов страны в воздушное судно с действующим премьер-министром врезался автобус. Инцидент произошел во время избирательной кампании перед парламентскими выборами.

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