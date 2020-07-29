В Канаде разбился самолет: есть жертвы

Один человек погиб и один получил ранения при падении небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом информирует CTV.

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Инцидент произошел в городе Мишн на заброшенной взлетно-посадочной полосе. Пока неизвестно, почему пилот пытался посадить там самолет.

На место чрезвычайного проишествия прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили тело погибшей 66-летней женщины, а также 21-летнюю пострадавшую в авиакатастрофе девушку. Последняя с травами доставлена в больницу. Кто из них был пилотом самолета, не уточняется.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

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Ранее сообщалось, что в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта небольшой самолет Piper PA-32 потерпел крушение. В результате погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии.

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Напомним, недавно крушение самолета произошло в Альпах. По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

Добавим, что в Германии легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Видео: Reuters

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