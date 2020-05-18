В Канаде разбился военный самолет: есть жертвы

Один из пилотов погиб, второй получил ранения

В воскресенье, 17 мая, в провинции Британская Колумбия разбился военный самолет, который участвовал в туре благодарности канадцам, которые борются с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении ВВС Канады в Twitter

"Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил The Snowbirds потерпел крушение в окрестностях города Камлупса, Британская Колумбия. Наша первоочередная задача сейчас — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб", — заявили в ведомстве.

Видео: Reuters

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Также стало известно, что один из пилотов погиб, второй получил ранения.

"Один член команды The Snowbirds погиб и один получил тяжелые травмы", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в августе 2017 года один из самолетов пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время выступления на авиашоу в канадском городе Гринвуде. Инцидент произошел на базе канадских военно-воздушных сил в провинции Новая Шотландия. При посадке учебно-тренировочных самолетов СТ-114 Tutor носовая часть одного из них загорелась. Пилоты остановили судно, а прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. В результате ЧП никто не пострадал.

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