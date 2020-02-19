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В Канаде сел самолет с отвалившимся колесом шасси: видео

19 февраля, 11:51

На борту лайнера Air Canada находились 125 человек

Фото: twitter.com/AeronewsGlobal

Фото: twitter.com/AeronewsGlobal

В канадском Торонто, где ранее столкнулись два лайнера Air Canada, сел другой самолет этой же авиакомпании без одного из колес шасси.

Опасный инцидент произошел с лайнером Airbus A319, который выполнял рейс AC715 из Нью-Йорка с 120 пассажирами и пятью членами экипажа на борту.

При этом, как отмечает телеканал CTV, одно из шести колес шасси под правым крылом отпало не при посадке, а еще при взлете. Несмотря на это, командир воздушного судна решил продолжить полет.

Однако при заходе на посадку в Торонто пилот запросил безопасный коридор. А в аэропорту дежурили пожарные и спасатели.

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Посадка прошла успешно, в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, прошлым летом выполнявший регулярный рейс Ванкувер – Сидней пассажирский Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку из-за сильной турбулентности, из-за которой десятки человек получили травмы.

Мы также писали, что год назад лайнер Air Canada с 170 пассажирами и восемью членами экипажа повредил двигатель, столкнувшись со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту столичной Оттавы.

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Канада самолет Торонто шасси

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