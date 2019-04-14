В Канаде сгорел Украинский культурный центр
При пожаре никто не пострадал, однако здание получило сильные повреждения
В городе Гамильтон, Канада, произошел пожар в здании Украинского культурного центра. Об этом сообщил пресс-центр Пожарной службы Гамильтона в Twitter.
Отмечается, что пожар начался около полуночи и охватил второй этаж и крышу. Ликвидировать возгорание не удалось из-за быстрого распространения огня.
В результате пожара рухнули крыша и часть внешних стен здания. Пострадавших не было.
Факт пожара подтвердили также на странице Союза украинской молодежи Гамильтона в Facebook.
"С большой грустью и горем мы должны объявить, что наш дом сгорел. Дополнительная информация будет размещена, когда будет доступна. С этого момента, пожалуйста, держись подальше от этого района, так как он закрыт", - указывается в сообщении.
Напомним, что после агрессии РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста.
Кроме того, ранее Мария Захарова заявляла, что в Кремле могут задуматься о нападении на те украинские регионы, в происходят нападения на дипломатические представительства России.
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