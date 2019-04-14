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В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Сегодня, 00:53

При пожаре никто не пострадал, однако здание получило сильные повреждения

Фото: twitter.com/HamiltonFireDep
Фото: twitter.com/HamiltonFireDep.

В городе Гамильтон, Канада, произошел пожар в здании Украинского культурного центра. Об этом сообщил пресс-центр Пожарной службы Гамильтона в Twitter.

Отмечается, что пожар начался около полуночи и охватил второй этаж и крышу. Ликвидировать возгорание не удалось из-за быстрого распространения огня.

В результате пожара рухнули крыша и часть внешних стен здания. Пострадавших не было.

Факт пожара подтвердили также на странице Союза украинской молодежи Гамильтона в Facebook.

"С большой грустью и горем мы должны объявить, что наш дом сгорел. Дополнительная информация будет размещена, когда будет доступна. С этого момента, пожалуйста, держись подальше от этого района, так как он закрыт", - указывается в сообщении.

Напомним, что после агрессии РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста.

Кроме того, ранее Мария Захарова заявляла, что в Кремле могут задуматься о нападении на те украинские регионы, в происходят нападения на дипломатические представительства России.

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Тег видео, Канада, пожар, Украина, культурный центр

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