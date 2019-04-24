В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами

С рельсов сошли около десяти вагонов с опасными грузами, однако токсичные вещества не попали в окружающую среду

Фото: CBC.

На востоке Канады в провинции Квебек поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рейсов. Об этом сообщает телеканал CBC.

"Поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов в провинции Квебек на востоке Канады", – говорится в сообщении.

Как сообщается, с рельсов сошли около десяти вагонов с опасными грузами, однако токсичные вещества не попали в окружающую среду.

Позднее телеканал сообщил, что сошедший с рельсов поезд не представляет опасности, на месте продолжают работать специалисты.

Ранее пассажирский поезд с 198 пассажирами сошел с рельсов в Южной Корее. В результате крушения пострадали 14 человек.

Кроме того, мы писали и о железнодорожной аварии в Казахстане, где также сошел с рельсов поезд.

Также сообщалось об аналогичном инциденте в испанской Каталонии, в результате которого пострадали 44 человека, а один человек погиб.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.

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