В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы

Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава

Фото: СВС.

В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8db/0c0/5c58db0c02fe8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8db/0c0/5c58db0c02fe8.jpg 2019-02-05T02:43:00+02:00 Другие страны Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава

В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.

Voici quelques images du déraillement de train près de #Field tournées avec mon cellulaire sur l’autoroute 1.



Nous sommes à l’est du village. Terrain arpenté très difficile d’accès. pic.twitter.com/k4Udu5gebb — Geneviève Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.

Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

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Напомним, что 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.

Кроме того, аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.

Мы также писали о сходе поезда с рельсов во Франции, из-за чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.

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