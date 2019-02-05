В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы
Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава
В результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека, сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава.
Voici quelques images du déraillement de train près de #Field tournées avec mon cellulaire sur l’autoroute 1.— Geneviève Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.
Nous sommes à l’est du village. Terrain arpenté très difficile d’accès. pic.twitter.com/k4Udu5gebb
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
Напомним, что 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.
Кроме того, аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.
Мы также писали о сходе поезда с рельсов во Франции, из-за чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.
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