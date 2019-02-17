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В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

Сегодня, 02:49

В результате инцидента произошел разлив нефти

Фото: twitter.com/lukelelond
Фото: twitter.com/lukelelond.
В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg Другие страны В результате инцидента произошел разлив нефти

Около 40 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Специалисты транспортной компании CN, которой принадлежит состав, в настоящее время оцепили место ЧП и занимаются очисткой территории. Пострадавших нет.

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Напомним, что 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.

Кроме того, аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.

Мы также писали о сходе поезда с рельсов во Франции, из-за чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.

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Тег нефть, видео, Канада, поезд, сошел с рельсов

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