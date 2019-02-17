В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

В результате инцидента произошел разлив нефти

Фото: twitter.com/lukelelond.

В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg 2019-02-17T02:49:18+02:00 Другие страны В результате инцидента произошел разлив нефти

Около 40 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmbpic.twitter.com/nJ3nneHAo2 — Riley Laychuk (@RileyLaychuk) 16 февраля 2019 г.

Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Специалисты транспортной компании CN, которой принадлежит состав, в настоящее время оцепили место ЧП и занимаются очисткой территории. Пострадавших нет.

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Напомним, что 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.

Кроме того, аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.

Мы также писали о сходе поезда с рельсов во Франции, из-за чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.

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