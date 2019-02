В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8af/155/5c68af155f5e8.jpg 2019-02-17T02:49:18+02:00 Другие страны В результате инцидента произошел разлив нефти

Около 40 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmbpic.twitter.com/nJ3nneHAo2