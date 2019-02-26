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В Канаде столкнулись около 70 автомобилей, десять человек пострадали

Сегодня, 03:12

Причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах

Фото: скриншот видео ctvnews.ca
Фото: скриншот видео ctvnews.ca.
В Канаде столкнулись около 70 автомобилей, десять человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/498/342/5c7498342d73a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/498/342/5c7498342d73a.jpg Другие страны Причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах

В понедельник, 25 февраля, на востоке Канады произошла авария с участием более 70 автомобилей, в результате несколько человек получили ранения.

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, ДТП произошло на юге провинции Онтарио.

Среди столкнувшихся автомобилей оказались также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

Ранее на севере Канады произошла крупная дорожная авария – на Трансканадской магистрали в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика. В результате ДТП были госпитализировали шесть человек, из которых двое – с серьезными травмами. Информации о погибших не поступало. По факту случившегося было начато расследование, однако спасатели утверждают, что дорожное происшествие вызвали гололед и практически нулевая видимость из-за снегопада.

Напомним, в конце января около 50 автомобилей попали в ДТП на Симферопольском шоссе в России.

Мы также писали, что из-за дождя в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу столкнулись более 100 автомобилей, в результате чего более пяти десятков человек попали в больницу, а двое погибли.

Кроме того, сообщалось, что из-за густого тумана на северо-западе Болгарии столкнулись более 25 машин – легковушек, автобусов и грузовиков.

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Тег ДТП, видео, Канада, снегопад, пострадавшие

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