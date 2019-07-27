Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Канаде столкнулись самолет и планер: есть погибшие

27 июля, 09:05

Планер из-за столкновения разбился

Фото: Pixabay

Недалеко от города Калгари в канадской провинции Альберта столкнулись одномоторный самолет Cessna 182 Skylane и двухместный планер. Погибли два человека, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 километрах к югу от города. После столкновения самолет сумел приземлиться, а вот планер постигла печальная участь – он разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Отметим, что по факту инцидента уже начато расследование.

Также мы сообщали, что недалеко от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет Cessna 208. Четыре человека погибли и еще пять получили ранения. Как выяснилось, самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт. Причиной крушения могли стать погодные условия — дождь и плохая видимость.

Кроме того, не так давно три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Инцидент произошел в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь.

Также мы сообщали, что после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Канада, самолет, погибшие, планер, столкновение

Вы сейчас просматриваете новость " В Канаде столкнулись самолет и планер: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Канаде потерпел крушение гидросамолет: четверо погибших

Сегодня, 08:15

Еще пять человек пострадали, двое из них – в критическом состоянии

Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

23 июля, 17:25

Самолет вылетел из Осло и направлялся в Москву, но вернулся обратно в аэропорт

В России новое ЧП с самолетом: Boeing вернулся в аэропорт из-за пожара

21 июля, 14:11

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета

В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы

20 июля, 21:23

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

В Израиле собак учат диагностировать рак

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

В Китае создали смартфон, которому не требуется сотовая связь

6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно

Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться

Крис Скиннер — о цифровом будущем и победой над бедностью

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Сегодня, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?": интервью со Славой Рабиновичем

Вчера, 07:37

По мнению известного блогера и финансиста, Путин никогда не уйдет из власти живым

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь