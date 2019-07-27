В Канаде столкнулись самолет и планер: есть погибшие

Планер из-за столкновения разбился

Фото: Pixabay

Недалеко от города Калгари в канадской провинции Альберта столкнулись одномоторный самолет Cessna 182 Skylane и двухместный планер. Погибли два человека, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в воздухе примерно в 40 километрах к югу от города. После столкновения самолет сумел приземлиться, а вот планер постигла печальная участь – он разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Отметим, что по факту инцидента уже начато расследование.

Также мы сообщали, что недалеко от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет Cessna 208. Четыре человека погибли и еще пять получили ранения. Как выяснилось, самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт. Причиной крушения могли стать погодные условия — дождь и плохая видимость.

Кроме того, не так давно три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Инцидент произошел в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь.

Также мы сообщали, что после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

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