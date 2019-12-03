Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

В Канаде столкнулись школьный автобус и автокран: есть пострадавшие

3 декабря, 01:19

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов

/ Фото: cbc.ca

Три человека получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и автокрана недалеко от канадского города Смоки-Лейк (провинция Альберта – Ред.). Об этом сообщил телеканал CBC.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк. Остальные дети и водители транспортных средств не получили значительных травм.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Реклама

Напомним, что утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В результате случившегося погибли 21 человек из 44, которые находились в салоне в момент ДТП. Среди погибших — двое детей.

В тренде
На МКС сломались туалеты, а наркокартели окончательно "достали" Трампа: главные новости мира

А ранее в этом году на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате ДТП пострадали четверо граждан Украины.

Напомним, ранее в этом году на Донбассе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский микроавтобус. Из-за взрыва погибли два человека.

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек. Кроме того, мы писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус авария ДТП Канада школьники автокран

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого заделоДругие страны
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарундиFun
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайникFun
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видео
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...