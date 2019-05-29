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В Канаде увеличилась площадь лесного пожара

29 мая, 05:25

К ликвидации возгорания привлечены порядка 600 пожарных

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante.

Площадь крупного лесного пожара на севере канадской провинции Альберта продолжает увеличиваться из-за погодных условий и уже достигла 130 тысяч гектаров. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Леса горят в этом регионе с середины месяца и 19 мая площадь возгорания оценивалась в 25 тысяч гектаров, но из-за сильного ветра и жаркой погоды она постоянно увеличивается. К ликвидации возгорания привлечены порядка 600 пожарных, в том числе из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. В тушении пожара задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника. Пожару присвоена шестая, высшая, категория сложности.

Из-за пожара свои дома вынуждены были покинуть почти 5 тысяч человек, проживающих рядом с зоной бедствия. Спасателям удалось отстоять город Хай-Левел, в котором проживают около четырех тысяч человек, но все они были вынуждены покинуть свои дома, когда огонь подошел близко к населенному пункту. Как сообщила во вторник мэр города Кристал Макэйтир, не исключено, что первые жители могут вернуться в Хай-Левел уже в конце недели.

В связи с непростой ситуацией Министерство образования Альберты разрешило школьникам 6-12 классов, которые были вынуждены вместе с родителями покинуть свои дома, не сдавать итоговые тесты и выпускные экзамены.

Напомним, что ранее студентов в Италии жестко наказали за лесной пожар


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Тег лесной пожар

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Источник:

ТАСС

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