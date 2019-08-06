Один из пострадавших находится в критическом состоянии

/ Фото: pexels.com

В Канаде в ночном клубе произошла стрельба: ранены семь человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 2019-08-06T10:05:00+03:00 Другие страны Один из пострадавших находится в критическом состоянии

В канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере семь человек, сообщают местные власти и полиция.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в 02:00 по местному времени (09:00 по Киеву – ред.). Трех пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Как рассказал владелец клуба, во время стрельбы в заведении находились около 250 человек.

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По словам местных копов, в ту ночь они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре. Пока информации о предполагаемом стрелке нет. Но полицейские уверены, что расследование будет простым из-за большого числа свидетелей.

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Напомним, в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас погибли 19 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение.

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