В Канаде в ночном клубе произошла стрельба: ранены семь человек

В канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере семь человек, сообщают местные власти и полиция.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в 02:00 по местному времени (09:00 по Киеву – ред.). Трех пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Как рассказал владелец клуба, во время стрельбы в заведении находились около 250 человек.
По словам местных копов, в ту ночь они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре. Пока информации о предполагаемом стрелке нет. Но полицейские уверены, что расследование будет простым из-за большого числа свидетелей.
Напомним, в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас погибли 19 человек, еще 40 получили ранения.
Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение.
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