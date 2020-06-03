В Канаде за стуки умерло наименьшие количество людей с начала пандемии коронавируса

За время пандемии в Канаде умерли 7 395 пациентов с коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 705, до 92 410. Об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель стал минимальным с 28 марта, когда было отмечено 736 случаев.

За время пандемии в Канаде умерли 7 395 пациентов с коронавирусом, выздоровели 50 357 человек. 11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных, и эта тенденция сохраняется.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (51 593), Онтарио (28 709) и Альберта (7 057). Тест на коронавирус прошли более 1,7 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Такжев Канаде активно готовятся ко второй волне COVID-19.

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