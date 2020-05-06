В Канаде замедлилась динамика заражения коронавирусом: сколько людей заболело

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован еще 15 января

/ Фото: REUTERS/Christinne Muschi

Количество заразившихся новым коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 1 274 и составило 62 046. Об этом заявил Минздрав страны.

Темпы роста числа инфицированных в стране снижаются второй день подряд — ранее было зарегистрировано 1 298 заразившихся. Снижение показателей отмечено почти во всех регионах страны.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (33 417), Онтарио (18 310) и Альберта (5 893). Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли 942,6 тыс. человек, к настоящему времени 4 043 инфицированных умерли, почти 27 тыс. заболевших выздоровели.

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Заметим, что 28 апреля 2020 года премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Ранее мы сообщали о том, как изменилась Канада и жизнь во время эпидемии коронавируса в Торонто.

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