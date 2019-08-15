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В канадском городе пожар охватил целый квартал после взрыва газа

Сегодня, 20:23

Взрыв прогремел после того, как в один из домов на высокой скорости влетел автомобиль

/ Фото: twitter.com/lpsmediaoffice

В канадском городе Лондон, что возле Торонто, после взрыва газовой трубы в частном доме, сильный пожар охватил целый квартал.

Об этом пишет Укринформ.

Дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир – серьезно повреждены. Жителей около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых – пожарные, и двое – правоохранители.

Взрыв прогремел после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль, за рулем которого была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

На ликвидации пожара работали около полусотни пожарных.

Через некоторое время огонь удалось потушить. Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.

Напомним, ранее взрыв газа в доме произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Кроме того, такая же авария случилась в российском Магнитогорске — из мощного взрыва обрушилось целое парадное. В результате трагедии погибло почти четыре десятка человек.

Мы также писали о взрыве газа в подмосковной Балашихе, в результате которого частично обрушилась крыша здания.

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