В канадском городе пожар охватил целый квартал после взрыва газа

В канадском городе Лондон, что возле Торонто, после взрыва газовой трубы в частном доме, сильный пожар охватил целый квартал.
Об этом пишет Укринформ.
*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27@LdnOntFire@CityofLdnOnt@MLPS911pic.twitter.com/6pWcdhhzn6— London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019
Дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир – серьезно повреждены. Жителей около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать.
Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых – пожарные, и двое – правоохранители.
Взрыв прогремел после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль, за рулем которого была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.
На ликвидации пожара работали около полусотни пожарных.
Через некоторое время огонь удалось потушить. Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.
Напомним, ранее взрыв газа в доме произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.
Кроме того, такая же авария случилась в российском Магнитогорске — из мощного взрыва обрушилось целое парадное. В результате трагедии погибло почти четыре десятка человек.
Мы также писали о взрыве газа в подмосковной Балашихе, в результате которого частично обрушилась крыша здания.
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