В канадском зоопарке слон напал на смотрителя

Тридцатилетний мужчину получил тяжелые травмы

Фото: Pixabay

Слон напал на смотрителя зоопарка African Lion Safari возле канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, мужчина после атаки животного получил серьезные травмы.

Как сообщает телеканал CTV, 30-летнего пострадавшего на вертолете доставили в больницу в Гамильтоне, у него тяжелые травмы, однако подробности его состояния пока что не сообщаются.

Расследованием инцидента будут заниматься сотрудники Министерства труда Канады.

При этом в полиции Гамильтона отметили, что ситуация – не типична.

Ранее сообщалось, что в ЮАР слон вторгся в игровой парк и убил одного из специалистов. Марк Лотенбах (Mark Lautenbach) работал в природном заповеднике Мадикве в ЮАР в качестве одного из смотрителей и гида. Он пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

Также новости "Сегодня" сообщали, что агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор. Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

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