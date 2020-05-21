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В Канеде за сутки заразилось наименьшее количество людей за время пандемии коронавируса

21 мая, 04:28

Елена Кузьмич

Тенденция по снижению количества новых инфицированных сохраняется

Число заразившихся коронавирусом в Канаде, которая ранее на месяц продлила закрытие границ из-за новой пневмонии, выросло за сутки на 990 и достигло 80 102. Об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель стал минимальным с 29 марта. В понедельник в Канаде были зафиксированы самые низкие с 13 апреля показатели по выявлению новых случаев заражения (1 070), и эта тенденция по снижению количества новых инфицированных сохраняется. Также в среду случаи заражения были выявлены лишь в 6 из 13 канадских регионов. За время пандемии в Канаде 6 030 заразившихся умерли.

11 мая в Канаде число выздоровевших впервые превысило число болеющих, и эта тенденция также сохраняется. По данным властей на 20 мая, в стране полностью вылечились 40 776 заболевших.

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (44 775), Онтарио (23 774) и Альберта (6 716). Тест на наличие коронавируса в стране прошли свыше 1,3 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства говорил о том, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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Канада заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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