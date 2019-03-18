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В Каракасе произошел новый блэкаут

Сегодня, 23:25

Из-за блэкаута отключились светофоры и освещение в домах

Фото: AFP
В Каракасе произошел новый блэкаут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4d9/fe5/5c84d9fe5f2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4d9/fe5/5c84d9fe5f2ff.jpg Другие страны Из-за блэкаута отключились светофоры и освещение в домах

В столице Венесуэлы Каракасе произошло массовое отключение электричества. Перебои с подачей света ощущались в районах Альтамира, Палос-Грандес, Урбина, Эль-Кафеталь. Из-за блэкатуа отключились светофоры, освещение в домах. Об это сообщает газета "Насьональ".

По данным СМИ, новые проблемы с электричеством могли быть вызваны вызвано взрывом на электроподстанции в восточной части города под названием Сан-Луис. Об этом сообщает газета "Насьональ". Над электростанцией поднимается столб дыма, но причины происшествия неизвестны.

Ранее армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны. Охраняют электростанции военные. За линиями электропередач, как заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, ведется наблюдение с воздуха.

Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, свет, отключения, элекроэнергия, блэкаут

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ТАСС

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