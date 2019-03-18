В Каракасе произошел новый блэкаут
Из-за блэкаута отключились светофоры и освещение в домах
В столице Венесуэлы Каракасе произошло массовое отключение электричества. Перебои с подачей света ощущались в районах Альтамира, Палос-Грандес, Урбина, Эль-Кафеталь. Из-за блэкатуа отключились светофоры, освещение в домах. Об это сообщает газета "Насьональ".
По данным СМИ, новые проблемы с электричеством могли быть вызваны вызвано взрывом на электроподстанции в восточной части города под названием Сан-Луис. Об этом сообщает газета "Насьональ". Над электростанцией поднимается столб дыма, но причины происшествия неизвестны.
Ранее армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны. Охраняют электростанции военные. За линиями электропередач, как заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, ведется наблюдение с воздуха.
Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Каракасе произошел новый блэкаут". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку
Цель реструктуризации — "защитить Родину Боливара и Чавеса от любой угрозы"
Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов
Гуайдо назвал Мадуро "узурпатором", которого необходимо остановить
Гуайдо заявил, что получил контроль над нефтяной компанией Citgo
Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что удалось спасти ценный национальный актив
США назвали самую правдоподобную причину отключение электроэнергии в Венесуэле
Провода высоковольтных линий электропередачи со временем провисают