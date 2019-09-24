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В Каракасе спортсмен выбрал своим напарником раненого попугая

24 сентября, 03:05

В Венесуэле велосипедист берет в путешествия попугая ару

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В Венесуэле житель Каракаса, Эдуардо Альборнок, выбрал своим постоянным попутчиком пернатого товарища – попугая по кличке Пикассо. Этого ару мужчина приютил у себя три года назад, и с тех пор они всегда вместе.

Своим примером велосипедист хочет вдохновить венесуэльцев, чтобы те брали себе попугаев – они преданны и умны.

У Пикассо – сломано левое крыло, потому летать он не может. Но, по словам Эдуардо, когда они вдвоем мчаться на велосипеде, птица снова может ощутить себя в полете.

"Он никогда не знал, как это – летать. И как-то я заметил, что, когда сажу его к себе на плечо и еду на велосипеде, эта свобода делает его счастливым. Не важно, что птица не умеет летать, у него есть это ощущение, когда мы мчимся вместе", – рассказал Альборнок.

Напомним, ранее мы писали о ролике с забавной реакцией собаки на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза. На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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Венесуэла птица попугай

Источник: Сегодня

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