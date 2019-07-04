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В Карибском море затонуло судно: погибли 27 человек

4 июля, 09:30

Число погибших может возрасти, так как девять человек числятся пропавшими без вести

Фото: pexels.com

По меньшей мере 27 человек погибли после крушения рыболовецкого судна в Карибском море у берегов Гондураса, сообщает Deutsche Welle.

В Ассоциации промышленного рыболовства Атлантики говорят, что число погибших может возрасти, так как девять человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что пока удалось спасти 47 человек, которые также находились на борту судна.

Представитель вооруженных сил страны Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения. При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента. Отметим, что лодка была предназначена для ловли омаров.

Ранее сообщалось, что в Индонезии недалеко от индонезийского острова Сулавеси 31 человек погиб в результате крушения парома. 

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром

18 пассажиров судна удалось спасти,четыре человека погибли на месте, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человека. Число пассажиров, находившихся на борту лодки, могло в пять раз превышать ее вместимость. 

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Тег Гондурас, кораблекрушение, карибское море

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