В Кашмире снова неспокойно: Индию обстреляли из минометов

После инцидента в Гималаях, в результате которого китайские военнослужащие убили троих индийских, в Нью-Дели сообщили о новой атаке, но уже со стороны другого государства.
Ссылаясь на заявление Министерства обороны страны, издание Tribune India сообщает, что Пакистан нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в штате Джамму и Кашмир, выпустив минометные снаряды по индийским позициям.
Инцидент произошел поздно вечером 16 июня на участке Наугам. В Минобороны Индии отметили, что в результате случившегося с их стороны никто не пострадал, а военнослужащие решительно ответили на обстрелы.
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Это стало вторым нарушением режима прекращения огня в Кашмире в этот день. Ранее Пакистан совершил минометные обстрелы участка Тангдхар.
Напомним, что Кашмир уже многие десятилетия является главной "пороховой бочкой" Азии. В последний раз отношения Индии и Пакистана обострились прошлым летом из-за решения Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир автономного статуса, разделив его на две территории.
В ответ Пакистан отказался признавать это внутренним делом Индии и понизил уровень дипотношения с Нью-Дели, выслав индийского посла.
Больше о территориальном споре двух ядерных государств – в материале "Чей Кашмир?": что нужно знать о многолетнем противостоянии Индии и Пакистана".
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