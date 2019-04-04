В Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию"

В Казахстане местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау

В Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию" 2019-04-04T20:49:04+03:00 Другие страны В Казахстане местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау

Казахстан не отпускает непогода – на север страны обрушился антициклон, который принес с собой обильные дожди.

Кроме того, вместе с потеплением в стране начали таять снега – днем температура в Казахстане достигает 9 градусов выше нуля, что привело к масштабным паводкам.

Так, 153-тысячный город Кокшетау местные жители уже прозвали "малой Венецией" – местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории. Люди утверждают, что по улицам возможно передвигаться только в резиновых сапогах.

Напомним, что парагвайская столица Асунсьон также страдает из-за спровоцированного непрекращающимися ливнями наводнения – в связи с разыгравшейся стихией местные власти объявили 90-дневный режим чрезвычайного положения и эвакуировали порядка 20 тыс. человек.

В то же время, в Иране количество жертв наводнения достигло уже до 70 человек. Кроме того, 4 человека пропали без вести, и еще 768 по всей стране получили ранения.

Мы также писали о трагедии в западной Африке, где жертвами циклона "Идай" стали 843 человека и еще сотни тысяч людей были лишены крова, либо испытывают острую нужду в еде и воде. В целом же, последствия стихии на себе ощутили порядка 3 млн. жителей Мозамбика, Зимбабве и Малави.

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