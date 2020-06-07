В Казахстане коронавирусом заразился пресс-секретарь президента: что известно

Здоровью самого Токаева ничего не грозит

В Казахстане, который понемногу выходит из карантина, коронавирус подтвердили у пресс-секретаря президента страны Берика Уали. Об этом сообщает Reuters.

Самому Касым-Жомарту Токаеву, по словам его представителя, ничего не грозит.

"Президент Токаев продолжает свою работу в соответствии с графиком, его здоровью ничего не угрожает", - написал Уали в своем Facebook.

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Также известно, что 67-летний президент регулярно проходит тестирование на коронавирус. Кроме того, после известия о болезни Уали в президентском штабе приняли дополнительные меры безопасности.

Что касается его заболевшего пресс-секретаря, его уже госпитализировали в больницу. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.

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Ранее мы рассказывали, что страны "Большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более 21 млрд долл на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении G20.

Более подробно о ситуации с COVID-19 читайте в материале: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 июня.

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