В Казахстане молния убила целый табун лошадей

В Казахстане ударом молнии убило целый табун лошадей, которые паслись в поле у реки возле села Жарлы в 60 километрах от Каркаралинского района Карагандинской области.
Об этом сообщает сайт Liter.kz.
Мертвых лошадей обнаружили в реке. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей. Власти района сообщили, что выезжали на место происшествия.
"К сожалению, произошло природное явление. Государством не предусмотрены выплаты в подобных случаях, поскольку это природная стихия. Вообще, в грозу выводить скот небезопасно", - сообщили в районе.
Местные жители находятся на грани нищеты, а разведение лошадей кормило их семьи. Сейчас они подсчитывают ущерб. В ближайшие дни павший скот будет утилизирован.
Напомним, ранее во Львовской области произошла похожая трагедия – молния убила подростка – 16-летнего парня, который выпасал скот на поле. По словам полицейских, электрический разряд попал в мальчика, он погиб на месте.
Также в Сети выложили яркие фото грозы в Киеве, во время которой упавшее дерево чуть не убило мужчину.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк