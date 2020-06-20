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В Казахстане молния убила целый табун лошадей

20 июня, 12:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Во время грозы погибли десятки жеребят и коней

В Казахстане ударом молнии убило целый табун лошадей, которые паслись в поле у реки возле села Жарлы в 60 километрах от Каркаралинского района Карагандинской области.

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Об этом сообщает сайт Liter.kz.

Мертвых лошадей обнаружили в реке. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей. Власти района сообщили, что выезжали на место происшествия.

"К сожалению, произошло природное явление. Государством не предусмотрены выплаты в подобных случаях, поскольку это природная стихия. Вообще, в грозу выводить скот небезопасно", - сообщили в районе.

Местные жители находятся на грани нищеты, а разведение лошадей кормило их семьи. Сейчас они подсчитывают ущерб. В ближайшие дни павший скот будет утилизирован.

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Напомним, ранее во Львовской области произошла похожая трагедия – молния убила подростка – 16-летнего парня, который выпасал скот на поле. По словам полицейских, электрический разряд попал в мальчика, он погиб на месте.

Также в Сети выложили яркие фото грозы в Киеве, во время которой упавшее дерево чуть не убило мужчину.

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Казахстан стихия молния лошади кони

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