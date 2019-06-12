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В Казахстане ограничили доступ к соцсетям

12 июня, 13:40

На данный момент не работает мессенджер WhatsApр

Фото: Pixabay

Пользователи интернета в Казахстане вновь испытывают проблемы с доступом в социальные сети, на данный момент не работает мессенджер WhatsApр.

Проблемы с доступом начались вечером во вторник, 11 июня, и продолжились до утра среды, были недоступны ряд социальных сетей и мессенджеров.

В частности, пользователи социальных сетей отмечали ограничение доступа к Facebook, мессенджеру Telеgram, WhatsApр, сервису для обмена фото Instagram и хостингу Youtube.

В данное время жители Нур-Султана, Алма-Аты и ряда регионов также продолжают жаловаться на работу социальных сетей и мессенджеров.

В день президентских выборов в минувшее воскресенье отмечались перебои в работе сотовой связи, а также ограничение доступа в социальные сети. В частности, связь была не доступна в здании ЦИК Казахстана, где проходили брифинги для СМИ о ходе голосования, а также в старом центре Нур-Султана, на правом берегу. Журналисты, работающие на избирательных участках в столице, также отмечали проблемы с доступом к Facebook и мессенджеру Telеgram.

Алма-Ате связь была недоступна в центре города.

Между тем, в МВД заявили, что о блокировке связи правоохранительные органы "не в курсе".

Позже на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не знал о блокировках соцсетей, происходящих в последнее время в Казахстане, заверив, что даст правоохранительным органам соответствующее поручение.

Напомним, что Министерство цифрового развития РФ предложило штрафовать юридические лица и предпринимателей, подключающихся к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил.

Какой вред наносят социальніе сети людям, смотрите в сюжете "Сегодня".


А вот в Украине скоро может появиться интернет 5G.

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Тег интернет, Казахстан, соцсети, блокировка

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Интерфакс

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