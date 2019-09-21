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В Казахстане при взрыве снаряда пострадали 10 военных

21 сентября, 15:14

Осколочные ранения получили 10 саперов

Архивное фото

Архивное фото / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В ходе плановых подрывных работ близ города Арыси в Казахстане произошел взрыв боеприпаса, в результате пострадали 10 казахстанских военнослужащих по контракту – саперов, они получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Подрывные работы проводились на территории специально оборудованного полигона в 60 км от Арыси. При этом уточняется, что произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. 

Пострадавших отправили в полевой госпиталь. Также устанавливаются обстоятельства инцидента. 

Напомним, что этим летом в Арысе вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы.  Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу,  сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Это был четвертый случай за последние десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы для утилизации.

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Казахстан взрыв боеприпас

Источник: ТАСС

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