В Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

Пока это временная приостановка эксплуатацию лайнеров Boeing

Фото: Pixabay

В Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg 2019-03-13T06:23:00+02:00 Другие страны Пока это временная приостановка эксплуатацию лайнеров Boeing

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

"Комитет гражданской авиации Казахстана уведомляет, что с 13 марта 2019 года приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max авиакомпании Scat", — говорится в сообщении.

В казахстанском реестре самолетов зарегистрировано только одно воздушное судно такого типа.

О приостановке полетов Boeing 737 Max и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран.

При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX.

Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.