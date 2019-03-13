В Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии
Пока это временная приостановка эксплуатацию лайнеров Boeing
Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.
"Комитет гражданской авиации Казахстана уведомляет, что с 13 марта 2019 года приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max авиакомпании Scat", — говорится в сообщении.
В казахстанском реестре самолетов зарегистрировано только одно воздушное судно такого типа.
О приостановке полетов Boeing 737 Max и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран.
При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX.
Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.
Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.
Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.
Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.
Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.
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