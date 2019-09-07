В Казахстане произошло мощное землетрясение

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В Казахстане, близ города Алма-Ата, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций страны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 11 км на запад от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6" — говорится в сообщении, размещенном на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана.

Как рассказали в департаменте полиции города, повреждений и разрушений в результате землетрясения не было.

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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили из глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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