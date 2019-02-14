В Казахстане пропала украинская правозащитница

В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции

Людмила Волошна. Фото: facebook.com/voloshinaluda.

В Казахстане пропала украинская правозащитница //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/589/d38/5c6589d387474.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/589/d38/5c6589d387474.jpg 2019-02-14T17:32:00+02:00 Другие страны В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции

Сегодня, 14 февраля, около 17:15 по местному времени в Астане (Казахстан) была задержана украинская правозащитница Людмила Волошина. Она находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека. Об этом в Facebook сообщает Центр общественных свобод.

"В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции, но своих документов не показали. С высокой вероятностью ее задержали работники Комитета Национальной Безопасности Казахстана", – говорится в сообщении.

На данный момент местонахождение правозащитницы неизвестно, она не выходит на связь.

"Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана", – говорится в сообщении.

Также появилась информация о задержании второго наблюдателя мониторинговой миссии Валерия Явтушенко и его адвоката Толегена Шаикова по дороге в украинское консульство.

Ранее сообщалось о задержании украинского журналиста в Казахстане.

Также сообщалось, что Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции.

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