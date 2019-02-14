В Казахстане пропала украинская правозащитница
В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции
Сегодня, 14 февраля, около 17:15 по местному времени в Астане (Казахстан) была задержана украинская правозащитница Людмила Волошина. Она находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека. Об этом в Facebook сообщает Центр общественных свобод.
"В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции, но своих документов не показали. С высокой вероятностью ее задержали работники Комитета Национальной Безопасности Казахстана", – говорится в сообщении.
На данный момент местонахождение правозащитницы неизвестно, она не выходит на связь.
"Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана", – говорится в сообщении.
Также появилась информация о задержании второго наблюдателя мониторинговой миссии Валерия Явтушенко и его адвоката Толегена Шаикова по дороге в украинское консульство.
Ранее сообщалось о задержании украинского журналиста в Казахстане.
Также сообщалось, что Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Казахстане пропала украинская правозащитница". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России резко ухудшилась свобода интернета: доклад правозащитников
Факты ограничения свободы интернета участились в шесть раз
Участие России в войне в Сирии: правозащитники назвали число жертв
РФ продолжает заявлять, что не причастна к гибели гражданских в сирийской войне