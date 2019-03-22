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В Казахстане протестуют против переименования Астаны: десятки задержанных

Сегодня, 17:24

Жителей республики возмутило самовольное решение власти назвать столицу Казахстана именем первого президента

В Казахстане протестуют против переименования Астаны: десятки задержанных Другие страны Жителей республики возмутило самовольное решение власти назвать столицу Казахстана именем первого президента

В столице Казахстана митингуют – люди выступают против переименования города. Накануне новый президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ изменить название "Астана" на "Нурсултан" – в честь бывшего руководителя Назарбаева, который правил государством последние три десятилетия.

"Это очень отвратительное явление в наше время – когда мы позволяем автократию, вот так поступать с этим городом: поменять название и дать собственное имя", – говорит протестующий.

Больше всего протестующих возмущает то, что решение было принято без национального референдума – только с согласия членов парламента и мэрии столицы. Власти объясняют это благодарностью президенту за его неоценимый вклад в развитие страны.

Но у этой идеи имеется много противников. Мол, руководителю надо быть скромнее.

"Достойный человек не должен говорить о себе при жизни. За него скажет эпоха, время", – считает участница демонстрации.

Недовольные собрались во время праздника весны. Их стали разгонять, а некоторых задерживать.

По последним данным, арестованы были более 60 человек, но акции протеста продолжаются.

"Мы не хотим, чтоб из наших детей воспитывала рабов. Это что происходит? Почему их никто не защищает? Вот что они нарушили?" – возмущается противница переименования Астаны.

Свидетели говорят и о препятствовании журналистской деятельности: неизвестные мужчины всячески мешали съемочным группам вести репортаж с митингов.

Но действия правоохранителей лишь побудили недовольных граждан выйти на следующие митинги – уже появилась информация о новых протестах.

Напомним, что недовольные жители Казахстана создали петицию, в которой потребовали не переименовывать столицу республики, напомнив о дефиците финансирования социальной сферы – в частности образования, медицины, поддержки малоимущих.

Как мы уже писали, идея сменить название Астаны поступила он недавно назначенного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Тег Казахстан, назарбаев, астана, нурсултан назарбаев

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