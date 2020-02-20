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В Казахстане протесты против коронавируса: из больниц выбрасывают матрасы

20 февраля, 20:48

Местные жители не хотят, чтобы в больницах размещали инфицированных китайцев

Пока в Новых Санжарах на Полтавщине забрасывают камнями автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая, чтобы не пропустить их на карантин в местный санаторий, схожая драма разыгралась и в Казахстане. Там жители приграничного с Китаем Зайсанского района вышли протестовать против того, чтобы больных коронавирусом помещали в местную больницу.

Протестующие вытаскивали из больницы матрасы и требовали, чтобы больных на коронавирус не пропускали в Казахстан, сообщает centralasia.media.

В ситуацию вмешался глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он встретился с протестующими, сообщил, что областная граница с Китаем для иностранных граждан закрыта, и заверил, что через нее не пройдет ни один иностранец. Также он опроверг информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заразившиеся коронавирусом граждане Китая.

"Граница с Китаем закрыта. Поэтому призываю всех к спокойствию. Прибывшие из Китая пять наших граждан будут помещены на карантин. Через три дня я опять приеду в Зайсан и лично проконтролирую ситуацию", – сказал Даниал Ахметов.

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Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыли эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане. После высадки в аэропорту Харькова они отправились в санаторий Нацгвардии в поселок Новые Санжары Полтавской области. Здесь они проведут две недели на карантине.

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Однако местные жители выступили против опасного соседства. Они устроили стычки с нацгвардейцами, а автобусы с эвакуированными людьми забросали камнями. Подробнее о том, что происходит в Новых Санжарах, читайте в нашем текстовом онлайне.

Новые Санжары, столкновения местных жителей с нацгвардейцами (видео @Украина online)

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Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев

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