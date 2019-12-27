В Казахстане разбился пассажирский самолет: 14 человек погибли (видео)

На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа

В Казахстане при взлете потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан. На его борту находились 100 человек, 14 из них – погибли.

Международный аэропорт Алматы в Facebook сообщает, что в 07:22 рейс Bek Air при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

"Возгорания не было. Спасательные работы начались немедленно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа", - говорится в сообщении.

На момент крушения на борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. В администрации Алматы сообщили, что жертвами катастрофы стали минимум 14 человек.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", – говорится в сообщении.

Кроме того, комитет по ЧС сообщил, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Напомним, не так давно в Чили небольшой самолет упал на два дома. В результате авиакатастрофы, согласно сообщению мэра Лос-Лагоса Гарри Юргенсена, погибли шесть человек. Среди погибших — пилот и пять пассажиров самолета.

А в американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей.

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