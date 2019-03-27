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В Казахстане рухнул вертолет с военными: есть погибшие

Сегодня, 17:25

На борту потерпевшего крушение на юге страны Ми-8 находилось 13 человек

Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: Flickr
В Казахстане рухнул вертолет с военными: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b95/606/5c9b95606d21d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b95/606/5c9b95606d21d.jpg Другие страны На борту потерпевшего крушение на юге страны Ми-8 находилось 13 человек

На юге Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8 местных военных. В результате произошедшего 27 марта в Кызылординской области инцидент погибли люди.

"Вертолёт при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК", – сообщили по этому поводу в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД.

По данным местного министерства обороны, вертолет принадлежит силам воздушной обороны ВВС.

На борту воздушного судна находилось 13 человек. В результате произошедшего есть погибшие, однако их количество не сообщается.

"Вертолёт следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях", – утверждают в оборонном ведомстве.

На данный момент два вертолета из авиагруппы совершили посадку в городе Кызылорда, а один приземлился на месте крушения.

Расследованием обстоятельств авиакатастрофы занимаются министерства обороны и внутренних дел.

Напомним, ранее в этом году четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.

Мы также писали о жесткой посадке тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т авиакомпании Utair в России. В результате случившегося из шести человек на борту пятеро пострадали и один скончался.

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Тег Казахстан, крушение, вертолет, авиакатастрофа, ми-8

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ТАСС

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