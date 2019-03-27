В Казахстане рухнул вертолет с военными: есть погибшие
На борту потерпевшего крушение на юге страны Ми-8 находилось 13 человек
На юге Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8 местных военных. В результате произошедшего 27 марта в Кызылординской области инцидент погибли люди.
"Вертолёт при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК", – сообщили по этому поводу в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД.
По данным местного министерства обороны, вертолет принадлежит силам воздушной обороны ВВС.
На борту воздушного судна находилось 13 человек. В результате произошедшего есть погибшие, однако их количество не сообщается.
"Вертолёт следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях", – утверждают в оборонном ведомстве.
На данный момент два вертолета из авиагруппы совершили посадку в городе Кызылорда, а один приземлился на месте крушения.
Расследованием обстоятельств авиакатастрофы занимаются министерства обороны и внутренних дел.
Напомним, ранее в этом году четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.
Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.
Мы также писали о жесткой посадке тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т авиакомпании Utair в России. В результате случившегося из шести человек на борту пятеро пострадали и один скончался.
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