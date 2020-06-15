В Казахстане у главы Минздрава нашли коронавирус

В Казахстане, где ранее коронавирус обнаружили у спикера главы государства, в инфекционный госпиталь попал Министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - написал он.

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По словам Биртанова, он соблюдал "все строгие санитарные меры", однако "риски есть всегда".

В то же время, министр призвал сограждан соблюдать условия "личного карантина", носить маски в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование.

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Отметим, что в Казахстане насчитывается 14 496 случаев заражения COVID-19. С 3 июня казахский Минздрав ведет отдельный подсчет инфицированных, которые не имеют внешних проявлений заболевания: число "бессимптомных носителей" вируса, которые не включены в общую статистику, составляет 4402.

В Казахстане зарегистрировано 73 смерти от коронавируса, еще десятки умерших, у которых был положительный диагноз на COVID-19, не были включены в статистику – в Минздраве это объяснили тем, что коронавирус у них был "сопутствующим" диагнозом, а умерли они от других заболеваний.

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Ранее мы рассказывали, что страны "Большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более 21 млрд долл на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении G20.

Более подробно о ситуации с COVID-19 читайте в материале: "Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 июня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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