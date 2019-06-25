В Казахстане увеличилось число погибших в результате взрывов боеприпасов

В реанимационных отделениях больниц находятся 15 человек

Горящие склады в Арисе. Скриншот.

Число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Погибшие: один гражданский и один военнослужащий.

В реанимационных отделениях больниц находятся 15 человек, пострадавших в результате взрывов на складе воинской части в городе Арысь, сообщил глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов.

Всего за медицинской помощью обратилось 165 человек, 89 из них - госпитализированы.

В понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали население Арыси, которое составляет почти 45 тысяч человек.

Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.

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