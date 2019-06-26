Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Казахстане возросло число жертв взрывов на военных складах

26 июня, 08:01

В больницах находятся 45 пострадавших в результате ЧП

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

В Казахстане в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области погибли три человека. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП

"По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибло", – заявил он.

Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате ЧП погибли два человека: один гражданский и один военнослужащий.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. 


Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Казахстан, взрывы, погибшие, пострадавшие, склады

Вы сейчас просматриваете новость " В Казахстане возросло число жертв взрывов на военных складах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы на военных складах в Казахстане: в Арыси собрали 70 неразорвавшихся снарядов

Сегодня, 06:50

Власти советуют людям пока не возвращаться в город

Взрывы на военных складах в Казахстане: из Арыси эвакуировали более 40 тысяч человек

Вчера, 07:44

В результате ЧП погибли два человека

В Казахстане увеличилось число погибших в результате взрывов боеприпасов

Вчера, 06:55

В реанимационных отделениях больниц находятся 15 человек

В Казахстане взрываются военные склады: стало известно о пострадавших

24 июня, 17:22

По официальным данным, за помощью медиков обратились около семи десятков человек, 15 из них были госпитализированы

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Тимошенко озвучила первую пятерку «Батькивщина»

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

"Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси

24 июня, 07:51

По словам Гелы Васадзе, власть в Грузии идет на непринципиальные уступки протестующим

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь