В Казахстане возросло число жертв взрывов на военных складах

В больницах находятся 45 пострадавших в результате ЧП

Фото: скриншот.

В Казахстане в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области погибли три человека. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.

"По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибло", – заявил он.

Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате ЧП погибли два человека: один гражданский и один военнослужащий.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.

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