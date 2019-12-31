В Казахстане выпустили монеты со вставкой из бриллианта

Фото: kz.mir24.tv

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты "Кыз узату" ("Проводы невесты") со вставкой из бриллианта. Монеты вышли в рамках серии "Обряды, национальные игры Казахстана" номиналом 500 тенге и 100 тенге и выполнены из серебра и мельхиора.

"Монеты посвящены древнему казахскому обычаю "Кыз узату", означающему проводы невесты из родного дома в новую семью. Основным элементом в дизайне монеты является саукеле — казахский головной убор, символизирующий начало новой жизни. На монете из серебра применена технология нанесения голографического изображения", — сообщили в пресс-службе казахского Нацбанка.

На лицевой стороне (аверсе) в центральной части на орнаментальном фоне изображен государственный герб Республики Казахстан, по окружности — надпись "Республики Казахстан" на государственном языке в латинской графике и на английском языке.

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В левом и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В нижней части расположены надпись "тенге", число "500" на серебряной монете и число "100" — на монете из сплава мельхиора, обозначающие номинал.

"На оборотной стороне (реверсе) монеты — изображение невесты в национальном головном уборе саукеле, со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм. Вуаль от головного убора выполнена с применением голографического изображения. По окружности монеты — изображения яблоневых веток, цветков и зрелых плодов как символ плодородия и изобилия", — пояснили в пресс-службе.

В правой части расположено изображение птенца, вылетевшего из гнезда и символизирующего начало новой жизни вне родного дома.

Монеты из серебра номиналом 500 тенге изготовлены тиражом в три тысячи штук, из сплава мельхиора номиналом 100 тенге — тиражом 30 тысяч штук. Их продажа будет осуществляться во всех территориальных филиалах Национального банка республики с 29 января 2020 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины выпустил разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками.

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