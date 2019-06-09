В Казахстане задержали 100 участников протестной акции в день выборов президента

Демонстранты вышли по призыву запрещенной организации ДВК





















В Казахстане полиция задержала около 100 человек во время акций против досрочных президентских выборов. Люди вышли на улицы Нур-Султана, недавно переименованной столицы страны, и Алма-Аты по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Об этом сообщил на брифинге в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

"В городах Нур-Султан и Алма-Ата по призыву незарегистрированной в Казахстане и запрещенной судом экстремистской организации ДВК собрались несколько сотен человек на площадях", — сказал он.

По его оценке, порядка сотни из них задержаны: "Есть задержанные активные участники, агитировавшие и активно участвовавшие в проведении этих антиобщественных проявлений. Они доставлены в органы внутренних дел".

"Несмотря на их деструктивные призывы, выборы идут в плановом режиме, народ идет на избирательные участки для выражения своего волеизъявления", — отметил замглавы МВД.

"Мы сейчас принимаем меры по недопущению антиобщественных действий, охране общественного порядка и безопасности, — указал он. — В наших законах четко прописан порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций, митингов. За несоблюдение законных требований нарушители понесут предусмотренную законом ответственность".

Напомним, ранее в Нур-Султане и Алматы прошли несанкционированные протестные акции. Люди вышли на улицу с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Также ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему принял решение уйти в отставку

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